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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 11:46
Стаж роботи у мене 44 роки та ще будучи на пенсії продовжувала працювати 10 років, а добавили за наднормовий стаж 19 грн!!! Ганьба!!! Навіщо ж так принижувати пенсіонерів?!!!
Додано: Пон 12 гру, 2022 13:50
Re: У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого...
От цікаво - практично всі, хто плачеться - вперше сюди зайшли .
Ну-ну ...
Додано: Вів 13 гру, 2022 09:30
Как можно оформить субсидию, если прописаны дети. Не дают. А у детей свои семьи и свои проблемы. Мы с мужем пенсионеры с маленькими пенсиями и нам отказали, так как считают и детей, а их проблемы никого не интересуют.
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