Більшість українських автомобілістів живуть з легким відчуттям щастя на підставі того, що їм не треба регулярно проходити державний технічний огляд.
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Які авто мають проходити техогляд
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Додано: Вів 13 гру, 2022 12:56
Які авто мають проходити техогляд
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Які авто мають проходити техогляд
Додано: Вів 13 гру, 2022 13:08
Re: Які авто мають проходити техогляд
для форума таксистов)
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