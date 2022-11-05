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Які авто мають
проходити техогляд

Які авто мають проходити техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:56

Які авто мають проходити техогляд

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українських автомобілістів живуть з легким відчуттям щастя на підставі того, що їм не треба регулярно проходити державний технічний огляд.

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Які авто мають проходити техогляд
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:08

Re: Які авто мають проходити техогляд

для форума таксистов)
Мизантрóп
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