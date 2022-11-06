Чому деяким українцям приходять «космічні» платіжки за...

Додано: Чет 15 гру, 2022 23:45
Що таке "облгаз", - це частина газотранспортної системи країни, яка відповідала за утримання та обслуговування частини розгалудження системи та обладнання, що знаходиться в межах відповідальності даного "облгазу"(так було раніше). Тепер "облгаз", це якось придбані Фірташем обласні осередки утримання розгалуджної мережі. Але мережа, яка є в межах населених пунктів є власністю абонентів - користувачів, а мережа ГТС високого тиску є власністю держави за яку відповідає Нафтогаз. Тобто, "облгази", ті що називають себе "оператором ГТС" збирають інформацію зі споживання й передають на "Нафтогаз" для нарахувань. Ще мають виконувати обслуговування обладнання й мережі. З вищеперерахованого облгази, це бухгалтерія, контролери, чергова аварійка й велика купа дармоїдів що пристосувалась не погано жити здираючи зі споживачів по пару гривень за м3 газу не відомо за що.