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брокерів (це неточно) Фінанс.юа Дивна схема роботи страхових брокерів (це неточно) Фінанс.юа + Додати

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на тему Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.

Додано: Чет 15 гру, 2022 16:46 Дивна схема роботи страхових брокерів (це неточно) Фінанс.юа Да, як вберегтися, коли на зв'язок через Вайбер до тебе виходить людина, котра каже, що вона - менеджер Фінанс.юа?

Ти спілкуєшся, вона надсилає посилання на оплату, котре виглядає цілком офіційно, ти сплачуєш та через систему EWA отримуєш на телефон пароль для підписання полісу.

І на цьому етапі "менеджер Фінанс.юа" просить тебе... назвати їй цей код!



Хіба це не різновид класичного "розводилова", корим займаються кідали з в'язниці?



Ну, припустимо, кажу я. Але підтвердіть хоч якось, що Ви - представник Фінанс.юа.

І починається дивне: мене просять зателефонувати на гарячу лінію Фінанс.юа, щоб пересвідчитись (в чому? що мій абонент у Вайбері - працівник Фінанс.юа? як це можна встановити?).

При цьому ще пишуть неправильний номер гарячої лінії. Ну то таке...

Телефоную. На "гарячій лінії" мені кажуть, що підтвердити ніяк не можуть, але "Це точно наша менеджерка" (не запитуючи ані номеру, з якого вона пише, ані прізвища - нічого). А не треба ніяких доказів, треба просто вірити! (с)

- Ок, кажу, як мені пересвідчитись, що я спілкуюсь у Вайбері саме з Вашим представником?

- А вона Вам зараз зателефонує! І скаже, що знає, що Ви телефонували на "гарячу лінію", і що я їй передала, щоб Вона Вам зателефонувала!



Ок, дивний спосіб ідентифікації, звісно, але хай так.



Кладу слухалку. Дивлюсь - пропущений дзвінок від "менеджеркі".

Знов ця менеджерка телефонує, щось розповідає на кшталт "всі так роблять, Ви перший, кому не подобається. Якщо не влаштовує - ми можемо повернути гроші". І все таке.

Але - ні слова менеджерка не каже, що їх з гарячої лінії повідомили, що я, ПІБ такий-то, телефонував і чекаю на її дзвінок, щоб підтвердити її статус працівниці Фінанс.юа (якщо з "гарячої лінії" повідомлять менеджерку, що я телефонував, то 90%, що це вже не шахраї, адже номер "гарячої лінії" вказаний на офіційному сайті).

Проте із розмови з "менеджеркою" очевидно, що їй ніхто не телефонував з "гарячої лінії", нічого вона про мій дзвінок не знає.

Таким чином, ідентифікація не відбулась.

Шкода.



Додаткова інфа:

Номер недооформленого полісу: 212511485.

Менеджерка (контакт в Вайбері): Марія Фінанс.юа страхування (саме так - не "Марія Іванова, ", а "просто Марія").

Переписку в Вайбері я заскріншотив, можу надати (тільки не особі, котра зателефонує і скаже, що "Я - Начальник служби безпеки Фінанс.юа, зуб даю!")

Кошти повернулись, тобто це дійсно означає, що Фінанс.юа так працює (якщо б це були шайраї - було б не так шкода цієї тисячі, гірше розуміти, що головний гравець на ринку так дивно організував свою схему роботи).



Висновок: схема роботи Фінанс.юа (якщо це справді були вони, а не шахраї) створює величезні ризики шахрайства, адже клієнт має називати невідомо кому (контакту з Вайбера) секретний код, котрий прийшов після оплати на телефон клієнта - а це є класичним шахрайським способом "кинути на гроші".



P.S. Шкода, що у Фінанс.юа немає служби комплаєнсу, куди можна було б повідомити цю інфу. Адже повідомлення на "саппорт" - ні про що. Там сидить дівчинка, котра навчена відповідати стандартними фразами на будь-які питання, не має та не може мати кругозору та повноважень, щоб зрозуміти ризики (перед усім - ризик втрати репутації) для Фінанс.юа через таку схему роботи, адже це ж рай для шахраїв, коли компанія працює за такою схемою! Не треба вигадувати ніяких нових схем - досить отримати базу застрахованих (придбати у звільненого менеджера?), і все - телефонуеш черговому "лоху" та отримуєш гроші на карту. А весь негатив (втрата репутації) дістанеться Фінанс.юа. stanislavskiy Повідомлень: 2 З нами з: 15.12.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 гру, 2022 17:42 Доброго вечора, шановний stanislavskiy!



Ви дійсно спілкувалися з нашим менеджером Марією Куницькою, яка працює у Finance.ua. Менеджер зателефонувала Вам нагадати, що закінчується поліс ОСЦПВ, який минулого року Ви оформлювали самостійно на нашому ресурсі та запропонувати пролонгувати договір. Також озвучила розмір знижки, який Вам також приходив на пошту від нашого сервісу. У розмові Ви попросили менеджера надіслати інформацію на вайбер, Марія надіслала інформацію на вайбер і запропонувала оформлення поліса, де Ви погодились. Марія сформувала поліс, після формування поліса Вам на пошту прийшла пропозиція (чернетка) полісу де було вказано "Для прийняття пропозиції укладання договору потрібно підтвердити отриманий одноразовий ідентифікатор (код з СМС)".

Минулого разу Ви вводили його самостійно на сайті, цього разу цей код потрібно було передати менеджеру для підтвердження, що Ви згодні з пропозицією, яка прийшла на пошту.

Зазначимо, що у листі та в смс не вказано, що цей код не можна передавати.

Кошти за оформлення ми повернули. Нам прикро, що сталася така ситуація та дискомунікація з менеджером.

Також просимо Вашого дозволу ще раз Вас набрати!

Ми можемо запропонувати повторити оформлення поліса, оскільки вже підтвердили, що з Вами спілкувались не "шахраї". Або ж запропонувати оформити поліс самостійно на нашому сайті з урахуванням Вашого промокоду на знижку, як нашому постійному клієнту.

Дякуємо за Ваш фідбек та сподіваємось на подальшу співпрацю.



З повагою, Ірина Ірина_

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