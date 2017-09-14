budivelnik написав:

2. Оскільки наявної потужності не вистачає, то власники акумуляторів паразитують на електромережі. Тому що за рахунок зарядки акумуляторів вони збільшують потужність споживання, то треба когось відключати. Таким чином збільшується час відключення. Більше того, як підмітив Бетон, ККД акумуляторів значно менше 100%, і на зарядку/розрядку вони витрачають додткову потужність. Тому ваш котел, який споживає 700 ват від мережі, за використання акумулятора, по факту буде використовувати 850-900 ват з урахуванням паразитних витрат на зарядку/розрядку акумулятора.

А можна мухи окремо-котлети окремо?1 Моє стандартне споживання 300квт*год на побутові+600квт*год на зарядку електромобілів2 В мене є 10квт*год батарея, яка забезпечує споживання в моменти ВІДКЛЮЧЕННЯ електроенергії.... але при цьому інвертор обмежений 1квт потужності... тобто коли енергія вимкнена в мене все функціонує по мінімуму ( як правило це котел на обігрів(там є насос+заживлення електроніки) холодильник і телевізор(або компютер)При цьому відсутня можливість ввімкнення кавоварки/пралки/мікрохвильовки/праски і так далі...3 Прогнозую , що в грудні моє споживання буде 200+300(мінус 40-45% від споживання в місяці коли електрика є без проблем).... але ж світло в мене в квартирі 24 години, просто тих 12 годин коли немає ( а останні 2 дні по 17) - обмеження використання електроприладів вище ніж витрати на зарядку акамуляторів ( і якщо в нормальні місяці в мене їздили три електромобіля (дитина в інститут, жінка на роботу, я на роботу) то коли обмеження-то мій як найбільшеспоживаючий ставиться на прикол і я відвожу дитину в інститут і їду на роботу, а жінка змістила графік і їде з роботи забираючи дитину)Таким чиномелектроенергія це не вода, яку можна накопичити у ванній а потім злити, і відсутність електроенергії більше ніж 30-50% часу доби - принесе економію в 20-40%