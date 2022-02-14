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Як знизити споживання мінімум
на 25% — 7 порад від Yasno

Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 07:42

Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno

Пропонуємо до обговорення:
Кожен киянин може знизити своє середнє споживання щонайменше на 25%. Про це в інтерв’ю the Page повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.

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Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 07:42

EIA прогнозирует, что потребление электроэнергии домохозяйствами в 2022 году увеличится до 1486 млрд киловатт-час,

В США 330 млн.жителей или или 132 млн.домохозяйств.

1486000/132/12=938 кВт*ч в месяц.

За 2020 год среднее потребление домохозяйством 168 кВт*ч в месяц.

Так что там по США?
summacut
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