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Пенсійний фонд назвав ще одну
причину, коли субсидію не...

Пенсійний фонд назвав ще одну причину, коли субсидію не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:01

Пенсійний фонд назвав ще одну причину, коли субсидію не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

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Пенсійний фонд назвав ще одну причину, коли субсидію не нададуть
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:01

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