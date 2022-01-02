|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:33
valya написав: Искатель написав:
... номер рахунку, у якому два дефіси, вперто сприймати відмовив ...
Аналогічно. Треба чекати результатів тех.робіт
Упс. Після видалення адреси, заведення знову дало додати постачальника з дефісами у рахунку.
Додано: Нед 19 жов, 2025 20:44
valya написав: valya написав: Искатель написав:
... номер рахунку, у якому два дефіси, вперто сприймати відмовив ...
Аналогічно. Треба чекати результатів тех.робіт
Упс. Після видалення адреси, заведення знову дало додати постачальника з дефісами у рахунку.
там рандомiна) видалення/додавання повiльне й все гаразд
1
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:16
Raymond написав:
а здесь есть ветка по коммуналке? я имею ввиду на форуме.
просто интересно , можно ли за что-то платежи списать если не проживаешь, или отопление плохое, всякие нюансы.
и можно с приложения альянс например оплатить коммуналку сестры или брата , чтобы тоже был кеш бек?
Добрий день, шановний Raymond!Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісіїП’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналкуОплата комуналки: з яких карток платити вигіднішеЯк сплачувати комунальні послуги в Україні, перебуваючи за кордоном
- пункт 6
Чи можна не платити та як платити зручніше?
З повагою,
Додано: Вів 21 жов, 2025 13:45
Для нашого міста (обл. центр) у додатку є вулиця Чорновола і є В'ячеслава Чорновола (відповідно, прийшлось реєструвати, по суті, дві однакові адреси). Для однієї адреси знайшовся нафтогаз, для іншої електроенергія. І все.
і ще, якщо у номері будинку є дріб, то це, наприклад, номер 8/1, чи номер 8 корпус 1 ?
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:51
Коротше, бачу у них поки така система - один постачальник один банківський рахунок одна послуга.
Інше поки не реалізоване.
Наприклад, по теплу у нас один постачальник, чотири послуги на два банківських рахунки - тому й Альянс таке не реалізував, я думаю.
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:58
Hennady написав:
Коротше, бачу у них поки така система - один постачальник один банківський рахунок одна послуга.
Інше поки не реалізоване.
Наприклад, по теплу у нас один постачальник, чотири послуги на два банківських рахунки - тому й Альянс таке не реалізував, я думаю.
Вони беруть дані з Пормоне
От як там реалізоване, так і опрацьовують.
У мене (Київ) теплоенерго малює 3 послуги на один рах і о/р...так і оплатив через Альку
Додано: П'ят 24 жов, 2025 08:15
Amethyst написав:
Вони беруть дані з Пормоне
От як там реалізоване, так і опрацьовують.
У мене (Київ) теплоенерго малює 3 послуги на один рах і о/р...так і оплатив через Альку
Не бачив, як для нашого міста у Портмоне, але якщо так, то, значить, можуть. Отже, поки не дійшла черга, будемо чекати.
Додано: Суб 01 лис, 2025 09:31
Хто платив комуналку в минулому місяці - у цьому треба погасити.
Розраховував що пільговий період три місяці, а тут сюрпрайз.
