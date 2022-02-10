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У НБУ вказали на позитивний ефект для Європи від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 гру, 2022 17:02
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 15 листопада цього року 7,6 млн. громадян України залишалися за кордоном через війну. У країнах Європи перебувало близько 4,5 млн. українців.
Дивися повний текст У НБУ вказали на позитивний ефект для Європи від перебування українських мігрантів
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R2
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:02
Так це не підвищення виплат! А виплата поргів перед військовими. Це дві різні речі!!! Не путайте людей
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lemon19970404
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