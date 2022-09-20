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Голова НБУ Пишний назвав сенс
Моніторингової програми з МВФ

Голова НБУ Пишний назвав сенс Моніторингової програми з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:48

Голова НБУ Пишний назвав сенс Моніторингової програми з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного IMF Country Focus.

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Голова НБУ Пишний назвав сенс Моніторингової програми з МВФ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:49

Як можна було цього злодія та хабарника зробити головою НБУ? Андрійко, а ти погасив кредит в Ощаді?
1976romiro
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Модератори: Ірина_, Модератор

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