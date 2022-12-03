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Українців у Польщі попереджають
про шахрайство з номером...

Українців у Польщі попереджають про шахрайство з номером...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:13

Українців у Польщі попереджають про шахрайство з номером...

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі активізувалися телефонні шахраї, які просять назвати їм свій номер PESEL. Вони видають себе за представників банків, постачальників електроенергії або інтернет-провайдерів.

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Українців у Польщі попереджають про шахрайство з номером PESEL
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:13

Ну ляпнули вы песеля в трубку мошенику, а дальше то что?
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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