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Відмовили у законній
відстрочці від мобілізації —...

Відмовили у законній відстрочці від мобілізації —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 05:38

Відмовили у законній відстрочці від мобілізації —...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжується загальна мобілізація, в рамках якої до армії призивають усіх військовозобов'язаних українців, віком від 18 до 60 років, при умові, що вони не мають обмежень через стан здоров'я. Це ж стосується громадян, які не мають підстав для отримання відстрочки від військової служби.

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Відмовили у законній відстрочці від мобілізації — адвокат пояснила, що робити військовозобов`язаним
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 05:39

А суди з таких питань тягнуться довго
kotick_roman
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Модератори: Ірина_, Модератор

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