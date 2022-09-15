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Чи потрібно прогрівати сучасний двигун в мороз та що буде, якщо цього не робити
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:02
Чи потрібно прогрівати сучасний двигун в мороз та що...
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Чи потрібно прогрівати сучасний двигун в мороз та що буде, якщо цього не робити
Додано: Пон 02 січ, 2023 13:02
"Будь-яка моторна олива густішає на холоді, а за певних температур взагалі може перестати текти. "
Не буває в Україні таких температур вже багато років.
"Експерти вважають, що рух на повністю холодному двигуні за зносом деталей відповідає пробігу 20-100 км."
Це не експерти, а балаболи без елементарних знань.
Тепер совкове бидло, що прочитає цей дослід (точніше послід), буде й далі прогрівати свої тарантаси, у т.ч. в закритих паркінгах та гаражах отруюючи себе і оточуючих.
Існує лише один правильний варіант: їхати одразу після запуску, але на малих оборотах (можна взагалі не натискати на педаль акселератора перемикаючись на підвищені передачі у ручну). При цьому двигун нагрівається на тих самих оборотах, в рази швидше, разом з усіма іншими елементами де відбувається тертя.
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