RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи потрібно прогрівати сучасний
двигун в мороз та що...

Чи потрібно прогрівати сучасний двигун в мороз та що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:02

Чи потрібно прогрівати сучасний двигун в мороз та що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише u-news.com.ua.

Дивися повний текст
Чи потрібно прогрівати сучасний двигун в мороз та що буде, якщо цього не робити
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98636
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:02

"Будь-яка моторна олива густішає на холоді, а за певних температур взагалі може перестати текти. "
Не буває в Україні таких температур вже багато років.

"Експерти вважають, що рух на повністю холодному двигуні за зносом деталей відповідає пробігу 20-100 км."
Це не експерти, а балаболи без елементарних знань.

Тепер совкове бидло, що прочитає цей дослід (точніше послід), буде й далі прогрівати свої тарантаси, у т.ч. в закритих паркінгах та гаражах отруюючи себе і оточуючих.

Існує лише один правильний варіант: їхати одразу після запуску, але на малих оборотах (можна взагалі не натискати на педаль акселератора перемикаючись на підвищені передачі у ручну). При цьому двигун нагрівається на тих самих оборотах, в рази швидше, разом з усіма іншими елементами де відбувається тертя.
finuser192
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити
R2 » Сер 12 жов, 2022 16:36
7 802
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 жов, 2022 11:36
Faceless
Розмитнення в Дії: якою буде формула та скільки потрібно...
R2 » Чет 15 вер, 2022 13:13
2 646
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 жов, 2022 22:36
vitalii_volkivskyi
Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову...
R2 » Сер 31 сер, 2022 08:36
1 283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 сер, 2022 08:36
blackwi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1266)
02.01.2023 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.