Кабінет Міністрів у 2023 році зменшить витрати на оплату працівників бюджетного сектору на 27%.
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Уряд у 2023 році на чверть зменшить витрати на бюджетників: що планують «урізати»
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Додано: Сер 04 січ, 2023 10:11
Уряд у 2023 році на чверть зменшить витрати...
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Уряд у 2023 році на чверть зменшить витрати на бюджетників: що планують «урізати»
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:11
А ще не завадило б встановити гранічну планку для суддів, депутатів..наприклад у 50 тис. гривень.Та для місцевої "братії" різних керівників комунальних підпрємств, відділів тощо...
В уряді навіть не уявляють яку зарплатню отримує керівний склад різних..Водоканалів, Тепломереж ...Там вистачить на весь військовий бюджет воюючеї країни.
Нема чого жирувати під час війни....
Додано: Сер 04 січ, 2023 11:15
А будет как в анекдоте: "папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок. Ты будешь меньше есть"
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