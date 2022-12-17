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Експерти розповіли, чому навіть
сучасні двигуни потрібно...

Експерти розповіли, чому навіть сучасні двигуни потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:04

Експерти розповіли, чому навіть сучасні двигуни потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Необхідність прогріву автомобіля взимку – одне з найбільш дискусійних питань серед автовласників. Одні вважають, що автівка прогріється на ходу, а інші взагалі люблять гріти авто на холостому ходу до півгодини.

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Експерти розповіли, чому навіть сучасні двигуни потрібно прогрівати взимку
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:04

І знову ця бубуйня від икспердів-балаболів.
Хоча б вказали, що неможливість прокачування оливи через канали для найрозповсюдженішої марки оливи 5W-40 починається при -30 градусів! Давно хтось такі морози пам'ятає?
В Україні середня темпаратура зимою від +5 до -5. І тут цілком достатньо завести автівку, і поки прилаштував смартфон на тримач, пристібнувся, перевірив дзеркала - можна спокійно їхати.

"інші взагалі люблять гріти авто на холостому ходу до півгодини"
Це як раз ті, хто гріють автівку на місті будуть стояти пів години мерзнути і отруювати все навколо, поки температура підніметься до 50-60 градусів. А ті хто їдуть на низьких оборотах отримають прогрів вже через 5-10 хвилин разом з теплим повітрям.

Коротше, боротьба цивілізованого світу (де заборонено прогрівати двигун на місці), та совка (де усе робилося через одне місце) продовжується не лише на фронті...
finuser192
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