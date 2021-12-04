Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності...

Додано: Вів 10 січ, 2023 22:45

, кстати, по-разному бывает. Зависит от оборудования оператора в текущих местности и времени. В конце ноября в моих местах киевстаровский 4G действительно или исчезал совсем или был чисто для красоты, а на 3G Телеграм работал и немножко новости было можно почитать. А, например, сейчас уже второй час без света, а 4G держится на 2.91/6.26 Mb/s. При этом 3G: 0.85/0.01 MBs. Смотреть на таком 3G видео - на любителя. Может и потому, что все послушались совета и поставили себе 3G/2G only. Ведь так однозначно быстрееДругой вопрос, что статья рекомендует заставлять смартфон выбирать 4G даже, если сигнал такой дохлый, что смартфон с этим не согласен. Это скорее всего так себе идея, но см. ниже.Первый способ - это шаманство, конечно, но не совсем чушь. Когда у опсоса аккумы на вышках поразряжались бывает, что принимается слабый 3G по которому Интернет хреново, но работает и сильный 2G к которому Интернет не подключён в принципе (хотя должен бы быть). Тогда, если заставить смартфон переподключиться к сети (можно так, можно с настройками приоритета сети поиграться), то он действительно на несколько секунд хватанёт 3G и что-то по нему погоняет, а потом решит, что такой сигнал - это не жизнь и уйдёт на 2G. Правда, я предпочитаю набирать сообщение и ставить его на отправку до того, как пытаться активировать эту каплю Интернета, но может для быстрых пальцами и так сойдёт.