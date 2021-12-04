RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як підключитися до мобільного
Інтернету за відсутності...

Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:14

Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності...

Пропонуємо до обговорення:
Під час відключень електропостачання в Україні страждає і стільниковий зв'язок.

Дивися повний текст
Як підключитися до мобільного Інтернету за відсутності світла: топ 5 способів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98657
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:14

Шо за бред написан в статье?
1ое - вообще чушь собачья!
2ое - на оборот 3g при перебоях элетричества работает намного стабильнее - и не такой уж 3g медленный - без проблем можно смотреть видео, а вот при влюченном 4g идут постоянные перебои! Чем старше поколение связи - тем меньше зона покрытия - но вот на 2g интернет практически не работает... так что при отключениях приоритет 3g без вариантов.

Про другие советы можно найти в сети инфу - самое первое что следует сделать - это отключить автозагрузку видео и картинок в месенджерах.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:45

vpchelko, кстати, по-разному бывает. Зависит от оборудования оператора в текущих местности и времени. В конце ноября в моих местах киевстаровский 4G действительно или исчезал совсем или был чисто для красоты, а на 3G Телеграм работал и немножко новости было можно почитать. А, например, сейчас уже второй час без света, а 4G держится на 2.91/6.26 Mb/s. При этом 3G: 0.85/0.01 MBs. Смотреть на таком 3G видео - на любителя. Может и потому, что все послушались совета и поставили себе 3G/2G only. Ведь так однозначно быстрее :P
Другой вопрос, что статья рекомендует заставлять смартфон выбирать 4G даже, если сигнал такой дохлый, что смартфон с этим не согласен. Это скорее всего так себе идея, но см. ниже.

Первый способ - это шаманство, конечно, но не совсем чушь. Когда у опсоса аккумы на вышках поразряжались бывает, что принимается слабый 3G по которому Интернет хреново, но работает и сильный 2G к которому Интернет не подключён в принципе (хотя должен бы быть). Тогда, если заставить смартфон переподключиться к сети (можно так, можно с настройками приоритета сети поиграться), то он действительно на несколько секунд хватанёт 3G и что-то по нему погоняет, а потом решит, что такой сигнал - это не жизнь и уйдёт на 2G. Правда, я предпочитаю набирать сообщение и ставить его на отправку до того, как пытаться активировать эту каплю Интернета, но может для быстрых пальцами и так сойдёт.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи може Україна залишитися без інтернету та зв’язку
R2 » Сер 09 лис, 2022 19:12
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 19:12
cohan
Доступ до інтернету Starlink надали усім українцям: як...
R2 » Вів 26 кві, 2022 08:20
2 700
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 кві, 2022 09:06
_hunter
SpaceX почала тестування супутникового інтернету...
R2 » Суб 04 гру, 2021 10:42
1 319
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 гру, 2021 10:42
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.