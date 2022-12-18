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Перехід на євро: порівняння
Польщі та Литви (інфографіка)

Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:32

Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на Business Insider.

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Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:32

Хорватія с 1 січня перейшла на євро. На карті має бути синього кольору. Мабуть стара стаття і стара карта.
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:23

Re: Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка

У-Ха-Ха

Словения типа лучше Чехии
а Литва
ХА-ХА
Польши

афтар, пиши есчо

зростай не зростай а страна остается в категории "нищебродская"
ну разве что Брно чуток
ой, это ж Чехия
ну эта... Братислава
cohan
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