Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на Business Insider.
Дивися повний текст
Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:32
Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)
Додано: П'ят 06 січ, 2023 21:32
Хорватія с 1 січня перейшла на євро. На карті має бути синього кольору. Мабуть стара стаття і стара карта.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:23
Re: Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка
У-Ха-Ха
Словения типа лучше Чехии
а Литва
ХА-ХА
Польши
афтар, пиши есчо
зростай не зростай а страна остается в категории "нищебродская"
ну разве что Брно чуток
ой, это ж Чехия
ну эта... Братислава
|