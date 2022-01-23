Автомобіль доводиться міняти хоча б кілька разів у житті. Старі машини вирушають на вторинку, але іноді продати автомобіль по-справжньому складно.
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Назвали вживані автомобілі, які важко продати на вторинному ринку
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:36
Назвали вживані автомобілі, які важко продати на...
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Назвали вживані автомобілі, які важко продати на вторинному ринку
Додано: Нед 08 січ, 2023 16:36
Коротше кажучи просто перерахували народні міфи та легенди, що переходять з вуст у вуста ще з початку дев'яностих 😁
Додано: Нед 08 січ, 2023 23:26
Re: Назвали вживані автомобілі, які важко продати на...
Все так і є. Хотів купити собі Ferrari Pista або Pagani Huayra, але якісь назви дивні, тому взяв ланоса.
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