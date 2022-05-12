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ТОП-10 найнадійніших автомобілів
останнього десятиліття

ТОП-10 найнадійніших автомобілів останнього десятиліття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 08:58

ТОП-10 найнадійніших автомобілів останнього десятиліття

Пропонуємо до обговорення:
Японські автомобілі незмінно перевершують свої західні аналоги щодо надійності та вартості обслуговування.

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ТОП-10 найнадійніших автомобілів останнього десятиліття
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Відстійний рейтинг. Сипучі корчі більшість автомобілів у вашому рейтингу
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