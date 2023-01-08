Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 10 січня, схвалив залучення макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 році на загальну суму 18 мільярдів євро.
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Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:56
Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро
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Дивися повний текст
Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро
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