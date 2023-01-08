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Кабмін схвалив кредит
від ЄС на 18 млрд євро

Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:56

Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 10 січня, схвалив залучення макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 році на загальну суму 18 мільярдів євро.

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Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:56

Під який відсоток і на скільки років?
andriymak
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