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Українці зможуть оплатити
податки та комуналку...

Українці зможуть оплатити податки та комуналку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:59

Українці зможуть оплатити податки та комуналку...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє сплачувати податки та комуналку електронними грошима.

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Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима: Рада ухвалила законопроєкт
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:59

В частности, Рада приравняла счета электронных кошельков к счетам банков.

этого достаточно, остальное шум и мусор
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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