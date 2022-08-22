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"Роздуте шахрайство" – голова
JPMorgan Джеймі Даймон про...

"Роздуте шахрайство" – голова JPMorgan Джеймі Даймон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:16

"Роздуте шахрайство" – голова JPMorgan Джеймі Даймон про...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор фінансового холдингу JPMorgan Джеймі Даймон поділився своїми думками про криптовалюти.

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\"Роздуте шахрайство\" – голова JPMorgan Джеймі Даймон про криптовалюти
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:16

отодвинули от кормушки?
cohan
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