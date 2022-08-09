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Як правильно зафіксувати
руйнування житла для того, щоб...

Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:17

Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо житло постраждало через повномасштабну війну росії проти України, держава компенсує його. Вже зараз можна подати повідомлення у «Дії» та здійснити фото- та відеофіксацію руйнувань.

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Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб отримати компенсацію
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:18

А жильё разрушенное в 14м году ???есть все акты и бумаги оценка ущерба ииии что с этим 10год нихрена?!!
gonchariki304
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