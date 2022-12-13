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Юрист відповів, коли
мають "взятися" за...

Юрист відповів, коли мають "взятися" за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:28

Юрист відповів, коли мають "взятися" за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває мобілізація, а наприкінці 2022-го року Кабмін ухвалив нові правила військового обліку. Серед нововведень - "візьмуться" за військовозобов'язаних чоловіків-українців, які перебувають за кордоном.

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Юрист відповів, коли мають \"взятися\" за військовозобов’язаних українців за кордоном
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 07:52

Ага,всі вам бля винні,тільки ви нікому.
Всіх бугаїв які сидять на так званих воєнкоматах разом із поліцією,особливо вихідців із східних регіонів відправити туди де вони повинні бути на фронт,а на їхнє місце призначити поранених які неможуть приймати участь в бойових діях,немає що тут гріти сраки кадровим військовим.
didstepan120508108
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