|
|
Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:16
І трохи не в тему, але сьогодні ходили з газового, "інвентаризація газового обладнання", і дуже нав'язливо пропонували заключити контракт на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:17
Дюрі-бачі написав:GALeon Так власник же сам пише заяву про припинення газопостачання і це в його інтересах пустити майстрів, щоб не платити.
Тут viewtopic.php?p=5534272#p5534272
мова не велась про заяву
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 974
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|226
|
|
|1
|274
|
|
|4
|556
|