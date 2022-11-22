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У двох областях України найвигідніше вкладати гроші в житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 січ, 2023 17:49
Пропонуємо до обговорення:
Експерти проаналізували, як змінився український ринок житлової нерухомості за 2022 рік, та повідомили, що найвигідніше інвестувати в помешкання в Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 17:49
че там промприлад? приносит уже что-то лОхам ?
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cohan
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