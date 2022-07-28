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Закон про списання кредитів
уведено в дію: як це працюватиме

Закон про списання кредитів уведено в дію: як це працюватиме
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:55

Закон про списання кредитів уведено в дію: як це працюватиме

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 28 січня 2023 року введено в дію зміни до Закону "Про споживче кредитування" з метою підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф.

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Закон про списання кредитів уведено в дію: як це працюватиме
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:55

Тобто всі власники депозитів, заплатять за кредити тих, хто втратив майно через росіян?
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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