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Українці стали менше купувати авто: найпопулярніші марки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лют, 2023 02:29
Пропонуємо до обговорення:
У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто - це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.
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R2
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Додано: Чет 02 лют, 2023 02:29
Як захист від оленів на дорогах має повертати загублені життя?
Може оленям не слід видавати права? Може анульовувати права якщо не використовуєш звичайні покажчики поворотів? Може не слід патрульним авто скорочувати шлях проти одностороннього руху? Може не слід паркувати авто на велодоріжках?
Може в 102 слід приймати фотофіксацію правопорушення?
Безлад на дорогах але є захист від оленів - жарт!
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mambur
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