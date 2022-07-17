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Купівля нерухомості в Туреччині:
скільки коштує і що...

Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:08

Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що...

Пропонуємо до обговорення:
Туреччина – одна з туристично й економічно привабливих країн світу, де іноземці можуть не тільки насолоджуватися комфортабельним відпочинком, а й безперешкодно купити житло.

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Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що треба знати
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:08

Нафіга постять цей брєд, таких цін в Туреччині вже декілька років немає і за останній рік вони зросли в два рази а то й втричі якщо говорити про район аланіі
dotster
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:06

Що вони там курять. Маленька квартира з однією спальнею в дуже старому домі без будь-якої інфраструктури десь на 10й лінії (5-10 хвилин пішки до Клеопатра Біч) коштує зараз 180тис€. Аренда - 800-850€. Це ціни на жовтень 2022. Нерухомість в Туреччині за рік виросла більше ніж у 2 рази і зараз купувати там будь-що не має ніякого сенсу. Тому і спамлять зараз рекламою.
Alexp
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:54

Дуже цікава та корисна стаття, якраз думаємо над придбанням нерухомості за кордоном, розглядали Туреччину ткож
ealeksandra777
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