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Киевстар занялся
откровенным мошенничеством!

Киевстар занялся откровенным мошенничеством!
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:40

Киевстар занялся откровенным мошенничеством!

Прислали позавчера СМСку - послезавтра снимается оплата за тариф 75 гривен за 4 недели, если денег меньше, будет предоставляться пакет за 20 гривен в день. Я сразу пополняю счет как всегда на 75 гривен. Вчера приходит СМСка для возобновления выгодных условий вашего тарифа пополните счет от 105 гривен и за 20 гривен предосталено звонки. И начинают снимать по 20 гривен в день!
Полное мошенничество, во-первых, написали, что плата за тариф 75 гривен, и тут же требуют 105, во-вторых, написали, что снимается послезавтра, а сами хотели снимать завтра. Это кидалово устроено специально, чтоб начать снимать по 20 гривен в день, сами же написали 75, а оказывается, что надо было 105.
Я считаю, что это настоящее мошенничество, киевстар - это мошенническая организация!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:51

hxbbgaf
Надо смотреть в приложении Мой Киевстар. Там все видно :списания, пополнения и платные услуги.
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:05

Re: Киевстар занялся откровенным мошенничеством!

Когда вы согласились платить за месячный пакет каждые 4 недели, вы сами официально перешли в категорию жертв.
anduzenko
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