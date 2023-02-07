Киевстар занялся откровенным мошенничеством!

Прислали позавчера СМСку - послезавтра снимается оплата за тариф 75 гривен за 4 недели, если денег меньше, будет предоставляться пакет за 20 гривен в день. Я сразу пополняю счет как всегда на 75 гривен. Вчера приходит СМСка для возобновления выгодных условий вашего тарифа пополните счет от 105 гривен и за 20 гривен предосталено звонки. И начинают снимать по 20 гривен в день!
Полное мошенничество, во-первых, написали, что плата за тариф 75 гривен, и тут же требуют 105, во-вторых, написали, что снимается послезавтра, а сами хотели снимать завтра. Это кидалово устроено специально, чтоб начать снимать по 20 гривен в день, сами же написали 75, а оказывается, что надо было 105.
Я считаю, что это настоящее мошенничество, киевстар - это мошенническая организация!