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Киевстар занялся откровенным мошенничеством!
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:40
Прислали позавчера СМСку - послезавтра снимается оплата за тариф 75 гривен за 4 недели, если денег меньше, будет предоставляться пакет за 20 гривен в день. Я сразу пополняю счет как всегда на 75 гривен. Вчера приходит СМСка для возобновления выгодных условий вашего тарифа пополните счет от 105 гривен и за 20 гривен предосталено звонки. И начинают снимать по 20 гривен в день!
Полное мошенничество, во-первых, написали, что плата за тариф 75 гривен, и тут же требуют 105, во-вторых, написали, что снимается послезавтра, а сами хотели снимать завтра. Это кидалово устроено специально, чтоб начать снимать по 20 гривен в день, сами же написали 75, а оказывается, что надо было 105.
Я считаю, что это настоящее мошенничество, киевстар - это мошенническая организация!
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hxbbgaf
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:51
hxbbgaf
Надо смотреть в приложении Мой Киевстар. Там все видно :списания, пополнения и платные услуги.
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prilepskiy
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:05
Когда вы согласились платить за месячный пакет каждые 4 недели, вы сами официально перешли в категорию жертв.
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anduzenko
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:25
Слідкую щоб на 28ий день вечір завжди був потрібний аванс для зняття абонплати. Поповнювати на 105, а не 75- вже давно їх маркетинговий хід, щоб в людей на рахунку було більше коштів між абонплатами. Нічого критичного в цьому не бачу.
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andriy_z
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:01
Київстар давно таким займається, саме тому і перейшов на водафон, у них є послуга "рік без абонплат" - сплатив один раз на рік і все, ще й тариф фіксується на рік
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Maxwe11
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:18
hxbbgaf написав:
Я считаю, что это настоящее мошенничество, киевстар - это мошенническая организация
рекомендую бизнез тарифы лайф. Оплата всегда 1 числа и месяц всегда календарный.
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vitaliian
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:25
hxbbgaf написав:
Прислали позавчера СМСку - послезавтра снимается оплата за тариф 75 гривен за 4 недели, если денег меньше, будет предоставляться пакет за 20 гривен в день. Я сразу пополняю счет как всегда на 75 гривен. Вчера приходит СМСка для возобновления выгодных условий вашего тарифа пополните счет от 105 гривен и за 20 гривен предосталено звонки. И начинают снимать по 20 гривен в день!
Полное мошенничество, во-первых, написали, что плата за тариф 75 гривен, и тут же требуют 105, во-вторых, написали, что снимается послезавтра, а сами хотели снимать завтра. Это кидалово устроено специально, чтоб начать снимать по 20 гривен в день, сами же написали 75, а оказывается, что надо было 105.
Я считаю, что это настоящее мошенничество, киевстар - это мошенническая организация!
20 грн. це означає, що якщо менше чим 75 але більше чим 0, том можуть списати, якщо будете користуватися.
Чому не платити за пакет послуг так, щоб завжди щоб мати на балансі нуль.
А можна і перевести номер на лайф, там ще може яка акція є за перехід
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flyman
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