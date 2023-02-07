RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Киевстар занялся
откровенным мошенничеством!

Киевстар занялся откровенным мошенничеством!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:40

Киевстар занялся откровенным мошенничеством!

Прислали позавчера СМСку - послезавтра снимается оплата за тариф 75 гривен за 4 недели, если денег меньше, будет предоставляться пакет за 20 гривен в день. Я сразу пополняю счет как всегда на 75 гривен. Вчера приходит СМСка для возобновления выгодных условий вашего тарифа пополните счет от 105 гривен и за 20 гривен предосталено звонки. И начинают снимать по 20 гривен в день!
Полное мошенничество, во-первых, написали, что плата за тариф 75 гривен, и тут же требуют 105, во-вторых, написали, что снимается послезавтра, а сами хотели снимать завтра. Это кидалово устроено специально, чтоб начать снимать по 20 гривен в день, сами же написали 75, а оказывается, что надо было 105.
Я считаю, что это настоящее мошенничество, киевстар - это мошенническая организация!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22480
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1674 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:51

hxbbgaf
Надо смотреть в приложении Мой Киевстар. Там все видно :списания, пополнения и платные услуги.
prilepskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 25.05.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:05

Re: Киевстар занялся откровенным мошенничеством!

Когда вы согласились платить за месячный пакет каждые 4 недели, вы сами официально перешли в категорию жертв.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 97
З нами з: 18.10.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:25

Re: Киевстар занялся откровенным мошенничеством!

Слідкую щоб на 28ий день вечір завжди був потрібний аванс для зняття абонплати. Поповнювати на 105, а не 75- вже давно їх маркетинговий хід, щоб в людей на рахунку було більше коштів між абонплатами. Нічого критичного в цьому не бачу.
andriy_z
 
Повідомлень: 68
З нами з: 05.03.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:01

Re: Киевстар занялся откровенным мошенничеством!

Київстар давно таким займається, саме тому і перейшов на водафон, у них є послуга "рік без абонплат" - сплатив один раз на рік і все, ще й тариф фіксується на рік
Maxwe11
 
Повідомлень: 112
З нами з: 04.09.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:18

  hxbbgaf написав:Я считаю, что это настоящее мошенничество, киевстар - это мошенническая организация
рекомендую бизнез тарифы лайф. Оплата всегда 1 числа и месяц всегда календарный.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16713
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:25

  hxbbgaf написав:Прислали позавчера СМСку - послезавтра снимается оплата за тариф 75 гривен за 4 недели, если денег меньше, будет предоставляться пакет за 20 гривен в день. Я сразу пополняю счет как всегда на 75 гривен. Вчера приходит СМСка для возобновления выгодных условий вашего тарифа пополните счет от 105 гривен и за 20 гривен предосталено звонки. И начинают снимать по 20 гривен в день!
Полное мошенничество, во-первых, написали, что плата за тариф 75 гривен, и тут же требуют 105, во-вторых, написали, что снимается послезавтра, а сами хотели снимать завтра. Это кидалово устроено специально, чтоб начать снимать по 20 гривен в день, сами же написали 75, а оказывается, что надо было 105.
Я считаю, что это настоящее мошенничество, киевстар - это мошенническая организация!



20 грн. це означає, що якщо менше чим 75 але більше чим 0, том можуть списати, якщо будете користуватися.

Чому не платити за пакет послуг так, щоб завжди щоб мати на балансі нуль.

А можна і перевести номер на лайф, там ще може яка акція є за перехід
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30539
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Киев зря занялся сближением с ЕС ?
ТупУм » П'ят 21 бер, 2014 17:38
0 2965
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 бер, 2014 17:38
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (104)
07.02.2023 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.