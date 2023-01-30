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Рада підтримала законопроєкт
про зміни до бюджету-2023

Рада підтримала законопроєкт про зміни до бюджету-2023
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:42

Рада підтримала законопроєкт про зміни до бюджету-2023

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №8399, який передбачає спрямування додаткових 5,56 млрд грн на реалізацію комплексу невідкладних заходів для подолання наслідків вторгнення рф в Україну.

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Рада підтримала законопроєкт про зміни до бюджету-2023
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:42

Простите? Триллион с третью гривен, 36 миллиардов баксов?
На ТРИ больницы?
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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