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Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:09
Пропонуємо до обговорення:
Так, відтепер українці, які перебувають за кордоном під статусом тимчасового захисту й оформили принаймні одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов'язані задекларувати її.
Дивися повний текст Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону: навіщо і як це зробити
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R2
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:10
Який смисл тоді подавати у податкову декларацію, якщо дохід не оподатковується
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viktor_lliakhh
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Додано: Сер 15 лют, 2023 10:41
viktor_lliakhh, Про всякий випадок, для інформації. Колись, у майбутньому, може пригодиться... У нас держава тримає курс на "цифровізацію" і всі держ-фінанас-послуги зафіксовані у "смартфоні".
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вектор
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Додано: Чет 16 лют, 2023 13:51
Якщо подумати логічно: в нашій країні майже ніколи не дбали про бідних людей,при цьому, законодавство встановлюється людьми,далекими від реальних проблем. Депутати навіть на крихту не знають скільки горя і страждань переносять люди які виїхали за кордон,врятувавшись від "системи виживання".
А отже,відповідні люди провели статистику про мігрантів. І,о радість...їх,( мігрантів) досить таки багато.І вони всі отримують виплати в іноземній валюті.
Оце круто!!
Тільки уявіть собі,з кожного хоч по два євро.....
Думаю, система мислення чиновників зрозуміла.((
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avitala_lubit
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