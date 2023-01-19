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Назвали 5 найнадійніших «автоматів»: в яких машинах їх...
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:01
Пропонуємо до обговорення:
Серед автоматичних коробок є кілька дуже надійних агрегатів, ресурс яких становить сотні тисяч кілометрів. Справа в тому, що будь-який агрегат може вийти з ладу, але «автомати» зі списку вже давно добре себе зарекомендували, зазначають автомобільні експерти.
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R2
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:01
Для автора скажу, що крім автоматичних трансмісій які не люблять міських корків ще є гальмівні колодки і диски які не люблять частого гальмування, бури які не люблять твердих порід каменю, а кросівки швидше порвуться, якщо в них бігати...!!!
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alen_del77
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