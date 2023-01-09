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500 тисяч на день: голова
Укрпошти назвав топ-5 областей...

500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:20

500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей...

Пропонуємо до обговорення:
Обмін ламп відбувається у відділеннях "Укрпошти" з можливістю попередньої реєстрації через додаток "Дія". Зазвичай процедура реєстрації триває два дні, але можна обміняти лампи й без неї.

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500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей за активністю заміни старих ламп
R2
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