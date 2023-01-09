RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
500 тисяч на день: голова
Укрпошти назвав топ-5 областей...

500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:20

500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей...

Пропонуємо до обговорення:
Обмін ламп відбувається у відділеннях "Укрпошти" з можливістю попередньої реєстрації через додаток "Дія". Зазвичай процедура реєстрації триває два дні, але можна обміняти лампи й без неї.

Дивися повний текст
500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей за активністю заміни старих ламп
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98722
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:20

Приходит смс ,чтобы получить,а их нет и так каждый день
lyudmilatyun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 07:48

В Миколаєві без ДІЇ не обмінюють
varalex68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Резніков назвав причину скасування додаткових винагород...
R2 » Вів 07 лют, 2023 20:45
4 388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лют, 2023 10:40
romko2015
"Роздуте шахрайство" – голова JPMorgan Джеймі Даймон про...
R2 » П'ят 20 січ, 2023 17:16
1 220
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 січ, 2023 17:16
cohan
Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень...
R2 » Пон 09 січ, 2023 13:49
1 242
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 січ, 2023 13:50
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.