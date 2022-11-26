З 1 лютого 2023 року додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому.
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У Міноборони роз'яснили, як зміняться зарплати і премії військових
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Додано: Пон 13 лют, 2023 07:16
У Міноборони роз'яснили, як зміняться зарплати і премії...
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У Міноборони роз'яснили, як зміняться зарплати і премії військових
Додано: Пон 13 лют, 2023 07:16
Доброго ранку.Чи можна роз'яснити про тих військовослужбовців які отримав поранення і знаходять в госпіталі,реабілітаційному центрі на протезуванні!?
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