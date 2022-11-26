RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Міноборони роз'яснили, як
зміняться зарплати і премії...

У Міноборони роз'яснили, як зміняться зарплати і премії...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 07:16

У Міноборони роз'яснили, як зміняться зарплати і премії...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 лютого 2023 року додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому.

Дивися повний текст
У Міноборони роз'яснили, як зміняться зарплати і премії військових
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98733
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 07:16

Доброго ранку.Чи можна роз'яснити про тих військовослужбовців які отримав поранення і знаходять в госпіталі,реабілітаційному центрі на протезуванні!?
380630639377nastya24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реальні зарплати знижуються: скільки в середньому...
R2 » Суб 26 лис, 2022 12:39
1 442
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лис, 2022 12:39
vanagalivec5
На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень
R2 » Сер 09 лис, 2022 18:17
2 431
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 18:22
Дюрі-бачі
Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути...
R2 » Сер 24 сер, 2022 07:57
1 243
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 07:58
sergii_naushenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6210)
13.02.2023 08:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.