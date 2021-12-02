Один рубель 1961р.а також 1991р.
Три рубля 1961р.
П'ять рублів 1961р.
Десять рублів 1961р.
Одна копійка 1992р.
Дві копійки 1993р.
ТАКОЖ п'ять копійок,з ледь видним аверсом!мій Вайбер:+38 068 432 71 36
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Вів 14 лют, 2023 13:10
Продам
Один рубель 1961р.а також 1991р.
Три рубля 1961р.
П'ять рублів 1961р.
Десять рублів 1961р.
Одна копійка 1992р.
Дві копійки 1993р.
ТАКОЖ п'ять копійок,з ледь видним аверсом!мій Вайбер:+38 068 432 71 36
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