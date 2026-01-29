У меня иногда впечатление, что вы уже давно в основном живёте не в Украине. У вас только 2 градации - бомж и "крутой"?Обычный работник со средней украинской зарплатой (или даже немного, раза в 1,5 выше) к какой категории относится, по-вашему? И на многое он может заработать в Украине, особенно, если у него есть семья и дети? Квартиру без помощи родителей/родственников купить в состоянии? Новую машину, а не б/у 20-летней давности?Самый дешёвый ТВ Самсунг с диагональю 65 дюймов за 40 тыс. купить, в принципе, может, хотя уже напряжно. А за 100 тыс. разве что посмотрит.У меня иногда впечатление, что вы уже давно в основном живёте не в Украине.

У мене теж до вас питання, ваша молодість вже тойво, але це не означає що в Україні тракторист то людина з середньою зп 26тис до оподаткування. Ми ж аграрна держава, за трактористів які в змозі руками і мізками тримати сучасний трактор борються. Ці трактористи навіть отримують бронь від мобілізації. Тому стенанія Летусрока вам як пенсіонеру ближче. Але повірте все не так. І чим більше людей які молодці і на 2 середні працюють на 2х фірмах тим краще. Про Чехію дивилася я успішного успіха який 9 років жив у квартирі з 9 такими ж. У нього гарне авто, як і має бути у хлопчиків машинка. Але він купив квартиру у Карлових Варах, тому що 900€ за квартиру у Празі в аренду дорого. Але це не все, квартира коштує 75тис.€ його кредит складає 10000крон/місяць, впевнена це лише іпотеки. Там ще обовязково страховка людини і квартири. Така сама в аренді там коштує 8000крон/місяць. І тепер він катає на гарній машині 2 години на роботу на околиці Праги і взад. Його дитина вчиться не у школі Праги, а у школі КарловихВар, мертве місце у не сезон. Відповідна кваліфікація шкільного вчителя дитини. Це плять успіх по Летусроку, але хто непогано у цифрах розуміє, то він неадекват...