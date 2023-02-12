RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють
програмісти в Польщі

Скільки заробляють програмісти в Польщі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:33

Скільки заробляють програмісти в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Польський портал з пошуку роботи в ІТ Just Join IT опублікував дослідження зарплат програмістів на місцевому ринку.

Дивися повний текст
Скільки заробляють програмісти в Польщі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98734
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:34

трошки забули згадати у статті, що від пропонованої винагороди треба відняти податок у розмірі 12% або 32% в залежності від типу співпраці
obaxel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:38

В Польщі середня зп іт спеціаліста є нижчою ніж в Україні. Вирівнювання іде за рахунок того що українці працюють через фірми посередники (які виконують бухгалтерські послуги за комісію).

Бояться іт спеціалістів валютних обмежень на зняття готівки, і те, що створивши компанію в Україні будуть платити 5% від обороту + 18 від прибутку (в польщі 7% податок до 80 тис злот + 200 злот комісія фірмі посереднику).

Це камінь в город депутатів
vvsh2022ch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Щомісячні виплати за особливі заслуги: кому та скільки...
R2 » Вів 14 лют, 2023 12:51
0 49
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лют, 2023 12:51
R2
Скільки можна заробляти в українському геймдеві:...
R2 » Вів 14 лют, 2023 00:59
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лют, 2023 00:59
moveton
Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу
R2 » Нед 12 лют, 2023 14:12
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 14:12
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2460)
14.02.2023 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.