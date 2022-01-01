|
Додано: Пон 08 вер, 2025 11:35
RaifHelp, чому ваша аппка показує картки додаткову миттєву й основну Gold однаковими зображеннями (за винятком цифр, звісно)? ДУЖЕ незручно
Додано: Пон 08 вер, 2025 12:22
flysoulfly Добрий день!
У тарифній моделі "Райфкартка" можна відкрити кілька типів карток: звичайну Visa, Visa Fishka та Visa АТБ. Кожен тип картки має свій унікальний дизайн, і якщо у Вас відкрито кілька карток одного типу, їх дизайн буде однаковим.
Звертаємо увагу, що картки Visa АТБ та Visa Fishka, окрім відмінного дизайну, мають свої переваги. Visa АТБ надає можливість отримувати спеціальні пропозиції та знижки на товари в магазинах АТБ. Visa Fishka дозволяє накопичувати бали за покупки на АЗК ОККО, які можна використовувати для зменшення вартості наступних покупок або отримання винагород.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до чату в застосунку ("Навушники" - "Написати в чат").
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:34
маю кредитку 100 днів. й не знайшов опції поповнити картку в новому додатку MyRaif. її немає чи де її шукати?
дякую
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:51
Shaman
Добрий день!
Поповнити свою кредитну картку Ви можете:
1. У застосунку "MyRaif" з дебетної картки натиснувши "Переказати на картку".
2. За номером рахунку, який можна знайти в застосунку, натиснувши на кредитку та вибравши "Переглянути деталі рахунку".
3. Через термінали Easy Pay або Sity 24 з лімітом на поповнення до 5000 грн на добу.
4. Скориставшись банкоматом нашого Банку з функцією поповнення. Знайти найближчий можна за посиланням:
5. Звернувшись до відділення, знайти найближче можна тут -
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Додано: Сер 10 вер, 2025 18:11
тобто поповнити з дебетної картки можу лише, якщо вона вашого банку? з дебетної картки іншого банку в застосунку MyRaif - не можу?
Додано: Сер 10 вер, 2025 18:50
Shaman
Ви можете поповнити картку із застосунку іншого Банку за номером картки чи номером рахунку.
У застосунку "MyRaif", поповнити з картки іншого Банку, не можливо(
З повагою та турботою, фахівець Альона.
