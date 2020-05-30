Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю ЕП.
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«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід України на євро
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Додано: Сер 15 лют, 2023 11:25
«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід...
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«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід України на євро
Додано: Сер 15 лют, 2023 11:25
"Гривня – скоріше благо, ніж недолік". Тільки одне питання: для кого добре?
Бо якщо в країні відмінять гривню, то на чому наші валютчики-качелісти будуть спекулювати? Це ж їхній заробіток, майже з повітря робити грошові надприбутки. Хто при своєму розумі просто так відмовиться від гривні, типу, як бджоли від меду. Тому для банкірів і валютних міняйлів це як манна небесна.
Додано: Сер 15 лют, 2023 11:56
Re: «Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід..
Для чиновників звісно перевага: дефіцит бюджету - вмикаємо друкарський верстат і девальвуємо, а для народу, особливо пенсіонерів, гривня - зло. Хоча і Євро теж зло, але меньше. Не залишилось в світі нормальних грошей.
Додано: Сер 15 лют, 2023 15:13
Единственная функция гривны - это возможность её девальвировать/обесценить по решению НБУ и правительства, когда им это нужно. Для людей, которые получают доходы в гривне примуществ от неё нет вообще никаких.
Значимость гривны за пределами страны - вообще нулевая.
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