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Український бізнес отримає
спрощення в десятках...

Український бізнес отримає спрощення в десятках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:27

Український бізнес отримає спрощення в десятках...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд готує нові кроки з дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів.

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Український бізнес отримає спрощення в десятках напрямків — Президент
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