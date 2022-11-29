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Повістки в суд почали
надсилати через Viber

Повістки в суд почали надсилати через Viber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:33

Повістки в суд почали надсилати через Viber

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 15 лютого, в Україні розпочали надсилати повістки і виклики через Viber.

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Повістки в суд почали надсилати через Viber
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:33

Наша пошта - це катастрофа. Нічого додому не хочуть приносити, навіть за гроші. Коли блекаут чи тривога - черга під поштою на 3 години. Посилки часто переполовинені, побиті. Треба вже цю шарагу розігнати, а начальника-мільйонера посадити.
philippedcnr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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