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Податкова амністія добігає
кінця: українці вже...

Податкова амністія добігає кінця: українці вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:28

Податкова амністія добігає кінця: українці вже...

Пропонуємо до обговорення:
Скоро запрацюють значно жорсткіші норми фінмоніторингу.

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Податкова амністія добігає кінця: українці вже задекларували понад 6 мільярдів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:28

якщо дохід виключно від податкових агентів, які відзвітували до податкової - можна не подавати таку декларацію, вірно?
Marica
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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