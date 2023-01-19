Скоро запрацюють значно жорсткіші норми фінмоніторингу.
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Податкова амністія добігає кінця: українці вже задекларували понад 6 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 18:28
Податкова амністія добігає кінця: українці вже...
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Податкова амністія добігає кінця: українці вже задекларували понад 6 мільярдів
Додано: Чет 16 лют, 2023 18:28
якщо дохід виключно від податкових агентів, які відзвітували до податкової - можна не подавати таку декларацію, вірно?
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