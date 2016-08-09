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ПриватБанк та інші: у яких
банках найбільше токсичних...

ПриватБанк та інші: у яких банках найбільше токсичних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:56

ПриватБанк та інші: у яких банках найбільше токсичних...

Пропонуємо до обговорення:
Тенденція погіршення якості кредитного портфеля спостерігається з квітня минулого року.

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ПриватБанк та інші: у яких банках найбільше токсичних кредитів
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:57

а шо почнеться коли по овдп виплати припиняться? ці банки - зомбі, в самому прямому значенні.
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