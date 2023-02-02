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Українці заборгували за
комуналку понад 30 мільярдів...

Українці заборгували за комуналку понад 30 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:29

Українці заборгували за комуналку понад 30 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі українці звикли накопичувати борги за комунальні послуги, але через війну проблема з боргами стала катастрофічною.

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Українці заборгували за комуналку понад 30 мільярдів гривень: які послуги ігнорують найбільше
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:29

Многие "долги" дутые. За январь, когда половину месяца не было тепла, т.к. насосы не работали, насчитали больше 3 Гкалорий за квартиру. В мирное время насчитывали половину а то и меньше за полный месяц. Откуда? Ответили - по методике от 2018 года. Вы мало потратили, поэтому с вас доплата. Хотите пересчета, делайте нам запрос, какое количество часов тепло было в вашем доме. Пересчитаем. А то они не знают...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:38

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Електроенергія може здорожчати на 80%

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), ухвалили рішення переглянути вартість тарифів та ввести поетапне підвищення вартості електроенергії.

З весни тариф на електроенергію підвищиться одразу для 6 обленерго України: “Запоріжжяобленерго”; ДП “Регіональні електромережі”; “ДТЕК Донецькі електромережі”; “ДТЕК Високовольтні електромережі”; “Луганське енергетичне об’єднання”; “Херсонобленерго”. Для цих підприємств за рішенням НКРЕКУ тариф зросте вже з квітня поточного року.

Вказується, перший клас напруги зросте у ціні з 54,4% до 81,7%. За другий клас доведеться заплатити від 35,6% до 56,7%.

Нові тарифи передбачають перегляд заробітних плат працівникам, оплату послуг диспетчера “Укренерго”, купівлю електроенергії на спотовому ринку.
vitaliian
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