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Французька організація
виплачує ВПО 6600 грн:...

Французька організація виплачує ВПО 6600 грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:05

Французька організація виплачує ВПО 6600 грн:...

Пропонуємо до обговорення:
Українські ВПО (внутрішньо переміщені особи) можуть оформити допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій. Одна з таких — ACTED (Агентство з технічного співробітництва та розвитку). Українці можуть одержати від французької організації 6600 грн.

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Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:05

Здравствуйте! Невозможно дозвониться! Сбрасывают.
allahordochenkova30
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Модератори: Ірина_, Модератор

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